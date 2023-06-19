Бывшая модель сбросила пять килограммов и раскрыла эротический секрет похудения

Daily Mail: бывшая топ-модель Келли Бенсимон утверждает, что похудела с помощью секса

Известная бизнесвумен, бывшая топ-модель и звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки» Келли Бенсимон сумела быстро сбросить пять килограммов с помощью регулярных занятий сексом. Об этом сообщает Daily Mail.

55-летняя американка рассказала, что решила похудеть за месяц до начала очередного сезона шоу. Она призналась, что в этом плане возраст дает о себе знать. «Мне 55, мое тело начало меняться после менопаузы. Благодаря тренировкам и диете я потеряла 22 сантиметра в талии. Начинала с 66 килограммов, а сейчас вешу 61», — утверждает Бенсимон.

Она рассказала, что старается найти в плотном графике время для походов в спортзал, а кроме того часто «упражняется» дома с возлюбленным. «Я в отличной форме благодаря спорту. И еще я очень много занимаюсь сексом — он для меня как кардио», — раскрыла женщина эротический секрет похудения.

Бенсимон также рассказала, что ее диета заключалась в замене некоторых продуктов на более легкие аналоги. Например, она перестала есть салаты с традиционными заправками и заменила их небольшим количеством оливкового масла. «Вы не представляете, сколько калорий содержится в этой заправке», — заявила она.

Бывшая модель надеется, что ее пример вдохновит других женщин заняться своей внешностью и здоровьем. По ее мнению, здоровое питание и активный образ жизни — отличный способ «повернуть время вспять».

Ранее сообщалось, что жительница США потеряла интерес к сексу после экстремального похудения более чем на 100 килограммов. По словам американки, дело в изменении ее тела после сброса лишнего веса.

