В «Шор» оценили решение о запрете партии в Молдавии

Вице-председательница «Шор» Таубер назвала решение о запрете партии опасным прецедентом

Вице-председательница молдавской оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер оценила решение о запрете партии в республике. Политика цитирует ТАСС.

«Это опасный прецедент. С этого дня еще много партий будут закрыты. Для этого достаточно быть против президента Майи Санду. Мы останемся партией "Шор", даже если у нас отберут печать. Наша команда останется сильной. У нас множество формул того, как продолжить нашу борьбу», — высказалась Таубер.

19 июня Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконной деятельность оппозиционной партии «Шор». Суд постановил удовлетворить запрос правительства страны и запретить деятельность объединения. По словам главы КС Николая Рошки, политическая партия «Шор» считается распущенной уже на момент оглашения решения.

30 мая Евросоюз ввел санкции против Таубер и лидера партии «Шор» Илана Шора. До этого Таубер вызывали в прокуратуру из-за слов о провокации в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.