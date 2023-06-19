Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:12, 19 июня 2023Бывший СССР

В «Шор» оценили решение о запрете партии в Молдавии

Вице-председательница «Шор» Таубер назвала решение о запрете партии опасным прецедентом

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Вице-председательница молдавской оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер оценила решение о запрете партии в республике. Политика цитирует ТАСС.

«Это опасный прецедент. С этого дня еще много партий будут закрыты. Для этого достаточно быть против президента Майи Санду. Мы останемся партией "Шор", даже если у нас отберут печать. Наша команда останется сильной. У нас множество формул того, как продолжить нашу борьбу», — высказалась Таубер.

19 июня Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконной деятельность оппозиционной партии «Шор». Суд постановил удовлетворить запрос правительства страны и запретить деятельность объединения. По словам главы КС Николая Рошки, политическая партия «Шор» считается распущенной уже на момент оглашения решения.

30 мая Евросоюз ввел санкции против Таубер и лидера партии «Шор» Илана Шора. До этого Таубер вызывали в прокуратуру из-за слов о провокации в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Президент Германии попросил Китай повлиять на Россию ради мира на Украине
    МИД России подтвердил продолжение диалога с Ватиканом по Украине
    Стало известно о судьбе пропавших в Карачаево-Черкесии туристов из Москвы
    Заявление НАТО о дефиците вооружения поставили под сомнение
    Российский генерал впервые сдал экзамен на краповый берет
    В НАТО признали опустошение военных складов из-за Украины
    Опубликовано видео с предполагаемой атакой БПЛА на российский регион
    Индианка протанцевала 127 часов подряд и побила рекорд
    Российский фотограф сняла бывшего «ангела» Victoria’s Secret для Vogue
    Блинкен предупредил о глобальных последствиях тайваньского кризиса для экономики
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.