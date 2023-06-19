Студентка уехала из общежития на неделю и сильно удивилась по возвращении

Девушка уехала из общежития на неделю и по возвращении обнаружила, что ее вещи пропали

Пользовательница TikTok c ником @laoisemurphy поделилась роликом, в котором рассказала, как по возвращении в общежитие после недельного отъезда обнаружила, что ее личные вещи пропали. На опубликованное видео обратило внимание издание Daily Dot.

Видео состоит из нескольких фотографий с текстом. Подпись к первому снимку, на котором изображена пустая кровать, гласит: «Представьте: вы уезжаете на неделю и по возвращении обнаруживаете, что все ваши вещи, в том числе MacBook, документы и косметику, "случайно" выбросили». На следующем кадре появляются большие мусорные контейнеры. Девушка предположила, что все ее потерянные вещи могут находиться там.

Автор видео также отметила, что у нее осталась квитанция об оплате комнаты в общежитии. Согласна этому документу, девушка имела права оставаться в ней еще больше двух недель, и поэтому произошедшее удивило ее особенно сильно.

В комментариях пользовательнице предложили обратиться к записям с камер видеонаблюдения, она поддержала эту идею. Кроме того, отвечая на некоторые сообщения, девушка заявила, что, вероятнее всего, администрация университета не виновата в произошедшем. Решение утилизировать «ненужные» вещи могло принять руководство жилого комплекса, в который входило и студенческое общежитие. «Обязательно подайте на них в суд. Им они вынуждены будут компенсировать вам стоимость всех вещей и еще и заплатят штраф», — посоветовали студентке.

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