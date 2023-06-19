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14:17, 19 июня 2023Культура

Режиссера Сокурова выписали из больницы после перенесенной операции на сердце

Режиссера Александра Сокурова выписали из больницы после перенесенной операции на сердце

Фото: Semen Likhodeev / Globallookpress.com

72-летнего российского режиссера и сценариста Александра Сокурова выписали из больницы после того, как он перенес плановую операцию на сердце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова человека из окружения кинематографиста.

«Александр Николаевич чувствует себя хорошо. Сегодня выписали», — поведал источник.

14 июня в различных СМИ сообщалось, что Сокуров попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что кинематографист оказался там из-за проблем с сердцем. Сам режиссер подтвердил, что находится в больнице, и заявил, что чувствует себя «терпимо».

Ранее стало известно, что состояние 84-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной улучшилось, ее перевели из реанимации в неврологическое отделение. Врачи продолжают следить за состоянием актрисы, которое сейчас оценивается как средне тяжелое.

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    Анастасия Астахова
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