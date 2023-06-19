Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:23, 19 июня 2023Культура

Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в неврологическое отделение

Состояние Федосеевой-Шукшиной улучшилось, ее перевели в неврологическое отделение

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной улучшилось, ее перевели из реанимации в неврологическое отделение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что врачи продолжают следить за состоянием актрисы, которое сейчас оценивается как средне тяжелое.

5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Сообщалось, что у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Позже дочь артистки объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.

7 июня появилась информация, что Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор. Отмечалось, что артистка находится в тяжелом состоянии, а ее сознание сильно угнетено.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле отреагировали на сведения о подготовке Польшей переворота в Белоруссии
    В Москве беременная торопилась на работу, сорвалась с шестого этажа и выжила
    Москва оказалась на третьем месте в России по доходам населения в 2022 году
    В российском регионе три сестры покончили с собой после самоубийства четвертой
    Перечислены особенности захваченного российскими военными французского танка
    Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на Украине
    В Эстонии инициировали вотум недоверия премьер-министру
    В Москве заявили о планах создавать исцеляющие медицинские пространства
    Россиянам рассказали о способе завладеть заброшенной землей
    Раскрыт секрет любимого упражнения японских долгожителей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.