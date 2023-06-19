Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в неврологическое отделение

Состояние Федосеевой-Шукшиной улучшилось, ее перевели в неврологическое отделение

Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной улучшилось, ее перевели из реанимации в неврологическое отделение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что врачи продолжают следить за состоянием актрисы, которое сейчас оценивается как средне тяжелое.

5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Сообщалось, что у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Позже дочь артистки объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.

7 июня появилась информация, что Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор. Отмечалось, что артистка находится в тяжелом состоянии, а ее сознание сильно угнетено.