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10:30, 19 июня 2023Силовые структуры

Российского военного осудили за самовольный отпуск на четыре месяца

Суд приговорил омского военного к 5 годам колонии за самовольный отпуск в Хакасии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил рядового Эдуарда Подсумкова к 5 годам колонии общего режима за самовольный отпуск. Об этом в понедельник, 19 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что Подсумков решил отдохнуть от исполнения обязанностей, 29 сентября 2022 года он самовольно оставил воинскую часть и уехал в город, откуда отправился в Хакасию. Через четыре месяца, 25 января, военнослужащий прибыл в комиссариат по вызову должностных лиц.

Ранее сообщалось, что в Сибири суд дал 7 лет колонии рядовому за самоволку, нападение на жену и кражу сосны.

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    Илона Палей
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