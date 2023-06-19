Мужчина пошел на рыбалку и поймал напомнившую ему инопланетного монстра рыбу

Newsweek: житель США поймал в озере миногу и принял ее за инопланетного монстра из кино

Житель США пошел на рыбалку и поймал существо, которое напомнило ему инопланетного монстра из кино. Об этом сообщает Newsweek.

Эрик Осински с сыном отправились порыбачить на озеро Шамплейн в штате Нью-Йорк. Мужчина рассказал, что хотел наловить форели в одном из впадающих в озеро ручьев, но с этим ему не повезло. «Мне попались две, но одна сбежала, пока я возился с сетью, а вторая оборвала леску», — пожаловался американец.

Однако вскоре ему в сеть попалось некое создание, опознать которое он сначала не смог. Оно было около 60 сантиметров в длину, и мужчина сначала принял его за «смесь угря и пиявки». По словам Осински, странное существо походило на Сарлакка из «Звездных войн». Впрочем, вскоре выяснилось, что рыбаку попалась морская минога.

Мужчина опубликовал фото своего улова в социальной сети, и его пост набрал сотни комментариев. «Даже не думал, что на удочку можно поймать такое чудище», — написал один из пользователей. Другие принялись рассказывать, что миноги серьезно вредят экосистеме.

Осински рассказал, что не стал забирать страшный улов с собой. Они с сыном сфотографировали рыбу и выпустили ее обратно в ручей.

Миног в бассейне озера Шамплейн впервые заметили только в 1929 году, однако до сих пор неизвестно, являются ли они аборигенами или были занесены туда человеком. Недавние генетические исследования показали, что миноги могли жить в озере еще 10 тысяч лет назад.

Ранее сообщалось, что огромная 227-килограммовая рыба целиком проглотила черноносую серую акулу на глазах у рыбаков в Атлантическом океане. Заснятое очевидцами происшествие случилось у берегов американского штата Флорида.

