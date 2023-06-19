Раскрыты причины «амнезии» и «депрессии» фанатов Тейлор Свифт после концерта

HuffPost: амнезия фанатов Тейлор Свифт связана со стрессом или чрезмерным возбуждением

Психотерапевты раскрыли причины по которым некоторые фанаты Тейлор Свифт не могут вспомнить выступление любимой звезды и испытывают симптомы депрессии после посещения ее концертов. Мнение специалистов приводит издание HuffPost.

Психотерапевт Стар Бонд отметил, что чувство грусти, тревоги и даже амнезия, на которую жалуются фанаты Тейлор Свифт, не является реальными психическими диагнозами. По его мнению, симптомы связаны с реакцией организма на стресс или чрезмерно возбужденное состояние.

Специалист объяснил, что на концертах человек находится под воздействием множества раздражителей, что приводит к полной сенсорной перегрузке и выработке гормона стресса — кортизола. Под воздействием этого гормона, говорит Бонд, в мозге нарушаются нормальные процессы обработки информации и формирования воспоминаний.

Психиатр Фейсала Тай считает, что со временем воспоминания могут вернуться. Чтобы подстегнуть память, он посоветовал обсудить впечатления о концерте с другими фанатами, посмотреть видеозаписи выступлений или послушать песни исполнителя.

По мнению специалистов, объяснимым с точки зрения науки является чувство грусти, которое испытывают некоторые фанаты после концертов. Психолог Сабрина Романов объяснила, что в период ожидания и подготовки к радостному событию в организме вырабатывается огромное количество химических веществ, вызывающих восторг и радость, а после завершения события их уровень резко снижается, и человек чувствует себя подавленным, грустным и разочарованным.

Ранее психиатр, психотерапевт Людмила Нугаманова рассказала, что посттравматическое расстройство может стать причиной частичной амнезии. По ее словам, возникновение состояния связано с пережитым сильным стрессом.

