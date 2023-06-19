В России задумались об отмене бумажных акцизов для сигарет и табака

ТАСС: Минфин планирует использовать вместо бумажных акцизов на табак цифровую маркировку

Минфин планирует отказаться от использования бумажных акцизов для сигарет. Совместно с ООО «Оператор-ЦРПТ» (оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») и Федеральной налоговой службой (ФНС) ведомство разрабатывает механизм использования цифровой маркировки для контроля за уплатой обязательных взносов на табачную и никотиносодержащую продукцию, сообщает ТАСС.

В письме к комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Минфин отметил, что нововведение затронет продукцию, производимую и реализуемую на территории России.

Согласно дорожной карте Минфина, внедрять цифровые акцизы на табак и пиво в России начнут в первом квартале 2024 года. О запуске пилотного проекта по использованию данных о маркировке и прослеживаемости уплаты акциза во время камеральных налоговых проверок задумались еще в мае 2023-го. Эксперимент будет длиться до июля 2024 года. В ведомстве хотят оценить возможность отказа от декларирования акциза и возможность перехода на бездекларационный режим.

Национальная система цифровой маркировки работает в России с 2019 года. Ее требования распространяются на молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво в кегах, электронные сигареты и жидкости для них. С 1 сентября 2023 года станет обязательна маркировка воды для детского питания, безалкогольных напитков и соков, кресел-колясок, биологически активных добавок (БАДов), антисептиков и медицинских изделий.