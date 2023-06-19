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13:11, 19 июня 2023Экономика

В России собрались ужесточить один налог

«Известия»: в России собрались ужесточить налог на добычу драгоценных металлов

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Российские власти готовят ужесточение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в той части, которая касается извлечения драгоценных металлов из руды других металлов. Соответствующее предложение выдвинула Генпрокуратура, после чего идею поддержали в Министерстве финансов. Об этом со ссылкой на письмо замглавы министерства Алексея Сазанова пишут «Известия».

В Минфине подтвердили обсуждение изменения порядка начисления налогов при добыче многокомпонентных комплексных руд, но указали, что в дальнейшем по этому вопросу предстоят переговоры с ведомствами и предпринимательским сообществом.

В настоящее время налог платится только при извлечении полезных ископаемых по лицензии, а для драгметаллов, которые извлекаются из отвалов и отходов, ставка нулевая. При этом, указывают аналитики, иногда речь идет о существенных объемах.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Георгий Остапкович указал, что изменение ставки оправдано в условиях, когда государству нужны новые способы пополнения бюджета. Поставить добычу драгметаллов под контроль помогут прокурорские проверки.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов полагает, что только учет золота и налог с него принесет бюджету дополнительно 80-105 миллиардов рублей. В свою очередь, аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев напомнил, что извлечение золота из руды других металлов — это сложный, многоступенчатый и дорогой процесс, расчет налога исходя из стоимости продукта будет некорректным, потому что может получиться так, что производителю придется работать в убыток.

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Президент Ассоциации профессиональных участников рынка драгоценных металлов Юлия Татушина-Чарская предупредила, что введение дополнительных налогов может негативно сказаться на деятельности отрасли в целом и на отдельных ее представителях.

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр финансов России Антон Силуанов не исключил, что дефицит российского бюджета может оказаться выше ожиданий, в связи с чем правительству необходимо искать как способы сокращения расходов, так и возможности для увеличения доходов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников указал, что необходимо принятие серьезных решений.

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    Платон Щукин
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