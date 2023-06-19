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09:21, 19 июня 2023Мир

ЮАР призвала к завершению конфликта на Украине путем дипломатии

Президент ЮАР Рамафоса призвал к завершению конфликта на Украине путем дипломатии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса призвал к завершению конфликта на Украине путем дипломатии с учетом принципа неприсоединения к военным блокам. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что выступает за мирные переговоры, так как окончание конфликта отвечает интересам всех сторон. Он высказался по итогам визита африканских лидеров в Россию и на Украину. По словам Рамафосы, жители этих стран могут внести вклад в международные усилия по урегулированию кризиса.

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    Виктория Кондратьева
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