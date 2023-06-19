ЮАР призвала к завершению конфликта на Украине путем дипломатии

Президент ЮАР Рамафоса призвал к завершению конфликта на Украине путем дипломатии

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса призвал к завершению конфликта на Украине путем дипломатии с учетом принципа неприсоединения к военным блокам. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что выступает за мирные переговоры, так как окончание конфликта отвечает интересам всех сторон. Он высказался по итогам визита африканских лидеров в Россию и на Украину. По словам Рамафосы, жители этих стран могут внести вклад в международные усилия по урегулированию кризиса.