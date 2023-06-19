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13:17, 19 июня 2023Мир

В Швеции назвали Россию долгосрочной угрозой безопасности Европы

Шведская комиссия по обороне назвала Россию долгосрочной угрозой безопасности Европы

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Шведская комиссия по обороне представила министру обороны Полу Йонсону отчет о политике безопасности страны, в котором назвала Россию долгосрочной угрозой безопасности Европы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте шведского правительства.

Согласно докладу, комиссия пришла к выводу, что «мир находится на перепутье», а Россия и Китай бросают вызов основанному на правилах международному порядку. При этом Китай, в отличие от России, не представляет прямой военной угрозы для Швеции, однако действия Пекина и усиливающаяся геополитическая конкуренция создают более уязвимое положение для малых и средних государств.

Также, по мнению шведской комиссии, «масштабная война в Европе — реальность», а Москва взяла курс на долгосрочный конфликт с Западом. «Россия долго время считает себя находящейся в конфликте со всем западным миром. Комиссия по обороне считает Россию самой серьезной долгосрочной угрозой безопасности Европы и Швеции», — говорится в сообщении.

«В результате шведская политика безопасности претерпевает глубокие изменения. Предстоящее членство Швеции в НАТО является самым большим изменением в шведской политике обороны и безопасности за более чем 200 лет», — заключили в комиссии.

14 июня правительство Германии назвало Россию «самой серьезной угрозой миропорядку в Европе» в своей стратегии национальной безопасности. Там же отмечалось, что Германия и НАТО не ищут конфронтации с Россией, но «готовы защищать своих союзников».

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что решение немецких политиков признать Москву в официальных документах главной угрозой не опирается на логику и интересы Берлина.

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