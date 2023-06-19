В ООН оценили инициативу африканских лидеров по Украине

Представитель генсека ООН назвал инициативу африканских стран по Украине позитивным шагом

В ООН назвали позитивным шагом инициативу африканских лидеров по урегулированию конфликта на Украине. Так ее оценил официальный представитель генерального секретаря организации Фархан Хак, сообщает РИА Новости.

«Мы приветствуем усилия со стороны всех стран, в том числе африканских, с целью снижения напряженности между Россией и Украиной. Посмотрим, какого прогресса можно достичь в рамках данной инициативы», — заявил он.

Ранее лидер Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса представил африканский мирный план по Украине из десяти пунктов. Основной составляющей инициативы является скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал продолжение диалога по инициативе на саммите Россия — Африка в июле. Он отметил, что «есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться».