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18:25, 19 июня 2023Мир

Финляндия урежет финансирование сотрудничающих с Россией стран

Будущий финский министр Тавио заявил об урезании финансирования стран, сотрудничающих с РФ

Фото: Tuomas Tähti / Wikimedia Commons / Public domain

Финляндия урежет финансирование сотрудничающих с Россией стран. Об этом заявил будущий министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, пишет ТАСС.

По его словам, новое правительство примет программу по сокращению финансирования стран, поддерживающих Россию. При этом будущий глава ведомства упомянул в этом контексте Африку, но не назвал конкретные страны.

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    Анастасия Заикина
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