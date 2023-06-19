Будущий финский министр Тавио заявил об урезании финансирования стран, сотрудничающих с РФ

Финляндия урежет финансирование сотрудничающих с Россией стран. Об этом заявил будущий министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, пишет ТАСС.

По его словам, новое правительство примет программу по сокращению финансирования стран, поддерживающих Россию. При этом будущий глава ведомства упомянул в этом контексте Африку, но не назвал конкретные страны.