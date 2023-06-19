Лавров обвинил США в планах расшатать внутриполитическую ситуацию в России

Лавров заявил о планах США расшатать внутриполитическую ситуацию в РФ накануне выборов

США планируют расшатать внутриполитическую ситуацию в России накануне выборов в 2024 году, в этом Вашингтон обвинил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Не прекращается порочная практика вмешательства во внутренние дела суверенных стран, формы такого вмешательства самые разнообразные, включая угрозы, шантаж, организацию цветных революций. Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот на Украине пытались повторить спустя 6 лет в Белоруссии. Неудачно», — отметил он.

При этом глава ведомства заявил, что американские власти не остановятся на этом и попытаются дестабилизировать обстановку в России в контексте президентских выборов следующего года.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об участии президента России Владимира Путина в выборах 2024 года. Глава государства своевременно объявит о принятом решении, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.