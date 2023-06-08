В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах 2024 года

Песков заявил, что Путин своевременно объявит, будет ли он участвовать в выборах 2024 года

Президент России Владимир Путин своевременно объявит, примет ли он участие в выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.