В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах 2024 года

Песков заявил, что Путин не говорил о намерениях по поводу выборов президента в 2024 году

Владимир Путин пока не говорил о своих намерениях по поводу выборов президента России, которые состоятся в 2024 году. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Днем ранее, 21 февраля, Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что выборы президента в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом, а также при соблюдении всех демократических и конституционных процедур. То же самое касается и местных и региональных выборов в органы власти в сентябре 2023 года, сказал глава государства.

В Кремле уже утверждали, что Путин не принял решение о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы. Сам президент, в свою очередь, заявлял, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России.