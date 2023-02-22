Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:36, 22 февраля 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах 2024 года

Песков заявил, что Путин не говорил о намерениях по поводу выборов президента в 2024 году

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Владимир Путин пока не говорил о своих намерениях по поводу выборов президента России, которые состоятся в 2024 году. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Днем ранее, 21 февраля, Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что выборы президента в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом, а также при соблюдении всех демократических и конституционных процедур. То же самое касается и местных и региональных выборов в органы власти в сентябре 2023 года, сказал глава государства.

В Кремле уже утверждали, что Путин не принял решение о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы. Сам президент, в свою очередь, заявлял, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло
Российская тревел-блогерша раскрыла удивляющие китайцев причуды русских
Китай заподозрили в дистанцировании от России ради Европы
Песков рассказал о действиях Путина для реализации Минских соглашений
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах 2024 года
Казахстан приготовился начать отгрузку нефти в Германию по «Дружбе»
Жизель Бюндхен повторила свой культовый откровенный образ 19-летней давности
Названы причины симуляции оргазма
Четверо россиян насмерть отравились угарным газом в жилом доме
Кремль отказался публиковать переговоры лидеров «нормандской четверки»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.