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09:24, 19 июня 2023Силовые структуры

Готовившие серию терактов против руководителей Запорожья россияне дали показания

Россияне, готовившие теракты против руководителей Запорожья, дали признательные показания

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Россияне, готовившие серию терактов против руководителей Запорожской области, дали признательные показания, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ФСБ.

По словам одного из задержанных, в начале 2023 года ему в социальных сетях написала некая Александра и рассказала, что связана с разведкой Минобороны Украины. Девушка предложила оказать им содействие, на что мужчина согласился. Сначала от него требовалось следить за представителем военно-гражданской администрации города Бердянска, а после девушка дала поручение россиянину — его ликвидировать. Для этого мужчине через завербованную россиянку передали компоненты взрывного устройства и дали инструкцию по его сборке.

Пособница рассказала, что поручение ей дала та же самая Александра в социальных сетях. При этом женщина знала, что взрывчатое вещество предназначалось для теракта в Бердянске. Пособница спрятала банки со взрывчаткой в мусорном баке, сфотографировала и отправила куратору.

Ранее стало известно о задержании россиян. Возбуждены уголовные дела о теракте и незаконном обороте взрывных устройств.

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    Илона Палей
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