Готовившие серию терактов против руководителей Запорожья россияне дали показания

Россияне, готовившие теракты против руководителей Запорожья, дали признательные показания

Россияне, готовившие серию терактов против руководителей Запорожской области, дали признательные показания, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ФСБ.

По словам одного из задержанных, в начале 2023 года ему в социальных сетях написала некая Александра и рассказала, что связана с разведкой Минобороны Украины. Девушка предложила оказать им содействие, на что мужчина согласился. Сначала от него требовалось следить за представителем военно-гражданской администрации города Бердянска, а после девушка дала поручение россиянину — его ликвидировать. Для этого мужчине через завербованную россиянку передали компоненты взрывного устройства и дали инструкцию по его сборке.

Пособница рассказала, что поручение ей дала та же самая Александра в социальных сетях. При этом женщина знала, что взрывчатое вещество предназначалось для теракта в Бердянске. Пособница спрятала банки со взрывчаткой в мусорном баке, сфотографировала и отправила куратору.

Ранее стало известно о задержании россиян. Возбуждены уголовные дела о теракте и незаконном обороте взрывных устройств.