123-летняя девственница призналась в желании встретить свою любовь

Afrimax English: 123-летняя девственница призналась, что мечтает встретить любовь

123-летняя девственница из Руанды Терезия Ньиракаджумба призналась, что мечтает встретить свою любовь. Историю о своей долгой одинокой жизни и желании найти идеального мужчину она рассказала в видео, опубликованном на канале Afrimax English в YouTube.

Женщина воспитывалась в строгих правилах: жениха ей должны были представить родители, но они никогда этого не делали. Она никогда не видела обнаженного тела, так как никого и никогда не любила. Однако надежда, что идеальный для нее мужчина найдется, не погасла до сих пор.

В моей культуре девушкам не разрешалось оставаться наедине с мужчиной. Это стало принципом моей жизни. Я решила жить одна, даже когда родители и семья просили меня выйти замуж Терезия Ньиракаджумба 123-летняя девственница

Ньиракаджумба добавила, что долгие годы мечтала встретить того, кто ее полюбит и «обнимет ее душу». В то же время одиночество взрастило в ней страх перед мужчинами, и, только постарев, она избавилась от него, призналась женщина.

«Когда я была молода, я не хотела общаться с мужчинами, и это определило мое будущее. Но теперь вы можете помочь мне и познакомить меня с кем-то», — обратилась она к зрителям.

Ранее стала известна истории порнозвезды из Великобритании, оказавшейся девственницей. Она призналась, что снимается в откровенных сценах, используя спецэффекты.