Подающим документы на визу в Италию нужно будет оплачивать сервисный сбор заранее

Италия изменит порядок подачи заявления на визу для россиян. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении говорится, что подающим документы туристам нужно будет оплачивать сервисный сбор заранее — при записи и заполнении анкеты. При этом сумма сбора не изменится. «Эта система принята как мера борьбы с ботами и с фирмами, которые оказывают услуги массовой записи», — пояснила эксперт по визам, автор Telegram-канала Juliya Visa Юлия Валд.

Она отметила, что с начала мая по такой системе работает сервисно-визовый центр Франции. По словам Валд, сначала путешественникам было сложно записаться, потому что сайт плохо работал, однако недавно ситуация нормализовалась. Эксперт добавила, что официально новый порядок подачи заявления визовые центры Италии пока не вводили. Также неизвестно, сделает ли это только визовый центр Almaviva или же нововведение коснется и визового центра VMS.

Ранее сообщалось, что россиянам стало проще получить визу в Италию. Теперь туристы, у которых есть приглашение на поездку в популярную европейскую страну от родственников, могут подать заявление без предварительной записи. Уточняется, что приглашение может быть оформлено близкими родственниками, которые являются гражданами Евросоюза. В их число входят супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и внуки.

