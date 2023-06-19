В России предложили освободить долгосрочные вклады от налога

«Ведомости»: в Госдуме предложили освободить вклады свыше трех лет от подоходного налога

Вклады на срок от трех лет предложили освободить от уплаты подоходного налога, а страховое покрытие по ним увеличить с 1,4 миллиона рублей до 10 миллионов. Об этом со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщает газета «Ведомости».

По словам депутата, сейчас в России почти нет столь долгосрочных вкладов, и облагать налогом пока нечего. Новые льготы позволят создать новый долгосрочный инструмент для привлечения вкладчиков, если те будут уверены в защите на случай банкротства банка.

Также Аксаков предложил сделать долгосрочные вклады безотзывными — чтобы их нельзя было полностью или частично забрать со счета ранее установленного в договоре срока. Так банки смогут быть уверены, что привлекли деньги на 10 лет и могут использовать их для долгосрочного кредитования. По словам управляющего директора по валидации агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, из-за невозможности забрать средства из банка по первому требованию, большого спроса на такие депозитные продукты не будет. Для безотзывных вкладов необходима стабильность, когда расходы граждан поддаются четкому планированию, а динамика реальных доходов опережает инфляцию и темпы прироста долговой нагрузки, добавил эксперт.

В марте 2022 года власти отменили налог на процентные доходы с вкладов на 2021 и 2022 годы, чтобы помочь сохранить сбережения россиян и поддержать ликвидность банков. С начала 2023 года вклады снова стали облагать налогом — сбором в 13 процентов будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущих 7,5 процента.

По словам депутата комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова, появление нового налога на вклады в 2023 году поможет стимулировать инвестиционную активность в стране. Речь идет об «очень незначительном налоге», который принесет федеральному бюджету несколько десятков миллионов рублей. Для людей, которые имеют большие деньги, лучше вкладываться в экономику, инвестировать в экономические инструменты, а не просто держать деньги в банках, заявил парламентарий.