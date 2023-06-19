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19:01, 19 июня 2023Мир

Блинкен призвал оставить позади историю со сбитым китайским аэростатом

Блинкен заявил, что США и КНР должны закрыть главу со сбитым китайским аэростатом

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Необходимо оставить позади историю со сбитым китайским аэростатом в отношениях Пекина и Вашингтона. К этому призвал госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит NBC.

«Мы сказали то, что надо было сказать, дали понять то, что надо было, чтобы этого не произошло вновь. (...) Эта глава должна быть закрыта», — заявил он по итогам визита в Китай.

Блинкен прибыл в Китай 18 июня, этот его визит в КНР стал первым в качестве главы Госдепа США.

5 февраля после нескольких дней наблюдения военные сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. В Китае заверили, что аэростат был гражданским и отклонился от курса из-за ветра, но власти США утверждают, что он был шпионским.

Президент США Джо Байден, оценивая отношения с Китаем после инцидента, указал, что они сильно не пострадали после происшествия.

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    Алина Гончарова
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