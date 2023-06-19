Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:57, 19 июня 2023Мир

Стала известна дата заседания Совбеза ООН по Украине

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 23 июня

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 23 июня. Об этом сообщается в проекте программы Совбеза, опубликованном на официальном сайте органа всемирной организации.

На данный момент конкретная тема заседания, как и список выступающих на брифинге, не уточняется.

Ранее администрация президента США Джо Байдена предложила кардинальным образом перестроить Совет Безопасности ООН ради эффективного решения вооруженных конфликтов наподобие конфликта на Украине. Отмечается, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже проводит консультации с дипломатами из 193 государств-членов организации по поводу расширения состава участников Совбеза.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2024 году
    В Дании заявили об увеличении военной поддержки Украины
    Поставки российской нефти в Евросоюз рухнули
    Мужчина решил стать отшельником из-за стресса и вызвал спасателей через неделю
    Россияне испугались участившихся пожаров
    Россиянка решила снова начать ходить на свидания после 40 лет и разочаровалась
    Определен снижающий риск ожирения режим питания
    Стала известна дата заседания Совбеза ООН по Украине
    Сборная Финляндии забила шесть безответных мячей в матче квалификации Евро-2024
    Дачникам перечислили растения для защиты урожая от вредителей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.