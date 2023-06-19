Стала известна дата заседания Совбеза ООН по Украине

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 23 июня

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 23 июня. Об этом сообщается в проекте программы Совбеза, опубликованном на официальном сайте органа всемирной организации.

На данный момент конкретная тема заседания, как и список выступающих на брифинге, не уточняется.

Ранее администрация президента США Джо Байдена предложила кардинальным образом перестроить Совет Безопасности ООН ради эффективного решения вооруженных конфликтов наподобие конфликта на Украине. Отмечается, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже проводит консультации с дипломатами из 193 государств-членов организации по поводу расширения состава участников Совбеза.