США запланировали перестроить Совбез ООН ради решения конфликта на Украине

WP: администрация Байдена предлагает добавить к Совбезу ООН еще 6 стран без права вето

Администрация президента США Джо Байдена запланировала кардинальную перестройку Совета Безопасности ООН ради эффективного решения вооруженных конфликтов наподобие конфликта на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Вашингтон предлагает добавить еще около шести постоянных мест в Совбез ООН, при этом без предоставления этим странам права вето. Отмечается, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже проводит консультации с дипломатами из 193 государств-членов организации по поводу расширения состава участников.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости реформировать Совбез ООН. По его словам, Организация Объединенных Наций остается единственной универсальной организацией, однако ее Совет Безопасности нуждается в реформировании.

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что СБ ООН не хватает возможностей, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Лула да Силва упрекнул Совбез ООН в бессилии перед кризисом на Украине и подчеркнул, что мир нуждается в институте, который обладает авторитетом для принятия решений.