Токаев заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН
Организация объединенных наций остается единственной универсальной организацией, однако ее Совет Безопасности (Совбез ООН) нуждается в реформировании. О необходимости заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.
«Мы являемся свидетелями подрыва основ мирового порядка, который был построен с момента создания Организации Объединенных Наций», — отметил Токаев.
Ранее вице-премьер, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев анонсировал ликвидацию канцелярии первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил конституционный закон о Елбасы («лидере нации») — первом президенте республики, исключив таким образом все упоминания о Назарбаеве из Конституции и аннулировав все его привилегии.