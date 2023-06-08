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08:32, 8 июня 2023Бывший СССР

Токаев заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН

Президент Казахстана заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Организация объединенных наций остается единственной универсальной организацией, однако ее Совет Безопасности (Совбез ООН) нуждается в реформировании. О необходимости заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Мы являемся свидетелями подрыва основ мирового порядка, который был построен с момента создания Организации Объединенных Наций», — отметил Токаев.

Ранее вице-премьер, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев анонсировал ликвидацию канцелярии первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил конституционный закон о Елбасы («лидере нации») — первом президенте республики, исключив таким образом все упоминания о Назарбаеве из Конституции и аннулировав все его привилегии.

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    Юлия Мискевич
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