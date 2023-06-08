Токаев заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН

Президент Казахстана заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН

Организация объединенных наций остается единственной универсальной организацией, однако ее Совет Безопасности (Совбез ООН) нуждается в реформировании. О необходимости заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Мы являемся свидетелями подрыва основ мирового порядка, который был построен с момента создания Организации Объединенных Наций», — отметил Токаев.

Ранее вице-премьер, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев анонсировал ликвидацию канцелярии первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил конституционный закон о Елбасы («лидере нации») — первом президенте республики, исключив таким образом все упоминания о Назарбаеве из Конституции и аннулировав все его привилегии.