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04:24, 22 мая 2023Мир

Совбез ООН упрекнули в бессилии перед конфликтом на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва упрекнул Совбез ООН в бессилии перед кризисом на Украине
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Совету безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН не хватает возможностей, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Лула да Силва упрекнул Совбез ООН в бессилии перед кризисом на Украине и подчеркнул, что мир нуждается в институте, который обладает авторитетом для принятия решений.

«Если бы у Совета Безопасности ООН хватило сил вести переговоры, возможно, у нас не было бы войны между Украиной и Россией. Нужен серьезный институт, имеющий вес и силу для принятия решений. И в вопросе климата это также важно», — отметил он.

Ранее Лула да Силва предложил провести саммит ООН по Украине с участием президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Мы, к примеру, могли бы перенести Генеральную ассамблею, которая проходит в сентябре, на июнь-июль, чтобы обсудить войну», — призвал он.

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Марина Совина
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