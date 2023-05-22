В Бразилии предложили провести саммит ООН по Украине с Путиным и Зеленским

Лула да Силва призвал провести саммит ООН по Украине с Путиным и Зеленским

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что необходимо провести саммит Организации Объединенных Наций по ситуации на Украине до недели высокого уровня ООН, которая состоится в сентябре. Его слова приводит ТАСС.

Политик призвал провести саммит ООН по Украине и подчеркнул, что за все пять месяцев его президентства он не получил приглашение на соответствующую встречу в организации. «Мы, к примеру, могли бы перенести Генеральную ассамблею, которая проходит в сентябре, на июнь-июль, чтобы обсудить войну», — предложил он.

Лула да Силва также заявил, что на встречу следует пригласить президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Им необходимо дать слово, а после их выступлений важно провести обсуждение. По мнению политика, рассматривать конфликт на Украине неуместно ни в рамках встреч стран «Большой семерки» (G7), ни на саммитах «Большой двадцатки» (G20). Наиболее правильной площадкой для такой дискуссии является Совбез ООН.

На выступлении в рамках G7 президент Бразилии призвал к диалогу по кризису на Украине. «Я почти до изнеможения повторяю, что необходимо говорить о мире. Долгосрочного решения не может быть без диалога», — подчеркнул политик.