Стало известно об ударе российского «Града» по скоплению сил ВСУ у Белогоровки

Расчет РСЗО «Град» уничтожил скопление украинских военных в районе Белогоровки в ЛНР

Российский расчет РСЗО БМ-21 «Град» ударил по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Удар корректировался с помощью беспилотника. «Находимся в активной обороне, сдерживаем войска ВСУ, которые периодически пытаются пробиться, сделать прорыв. Наша задача — это уничтожение техники ВСУ, живой силы, а также предотвращать ротацию и подвоз боеприпасов», — заявил боец российской группировки «Юг» с позывным Галыч.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отразили семь атак ВСУ на донецком направлении. Украинская армия попыталась совершить прорыв в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка, Новокалиново, Первомайское и Марьинка.

На краснолиманском направлении ВСУ попытались зайти во фланги российских войск. Такая тактика, считает подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, рассчитана не на продвижение вперед, а на нанесение максимального ущерба противнику.