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16:35, 20 июня 2023Забота о себе

Врач назвала неочевидную причину болей в ушах и голове

Стоматолог Мартынова: вызывающие кариес стрептококки могут провоцировать отиты

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Проблемы с зубами могут оказаться неочевидной причиной болей в ушах и голове, а также других заболеваний, рассказала стоматолог Елена Мартынова. Эти болезни она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, без полноценной гигиены полости рта бактерии во рту быстро размножаются, а ткани зуба разрушаются. «При распространении бактерий за верхушку корня происходит разрушение костной ткани и возможное развитие гайморита. Также от проблем с зубами могут возникнуть головокружение и боль в ушах», — сказала Мартынова.

Также, продолжила врач, стрептококки — бактерии, которые вызывают кариес зубов, — могут провоцировать частые ангины и отиты. Помимо этого, проникая в кровеносные сосуды, они могут вызвать воспаление внутренней стенки сердечной мышцы, болезни почек, ревматизм, предупредила Мартынова.

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Она добавила, что нарушение положения или отсутствие зубов препятствуют качественному пережевыванию пищи. Из-за этого, объяснила стоматолог, со временем развиваются заболевания пищеварительного тракта и печени, гастрит, появляется аллергия.

Ранее врач-онколог и гематолог Дебора Ли предупредила о признаках, сигнализирующих о возможном развитии онкологического заболевания. По ее словам, боль, которая не связана с травмами и усиливается по ночам, может быть симптомом рака.

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    Александра Лисица
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