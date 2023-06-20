Врач назвала неочевидную причину болей в ушах и голове

Стоматолог Мартынова: вызывающие кариес стрептококки могут провоцировать отиты

Проблемы с зубами могут оказаться неочевидной причиной болей в ушах и голове, а также других заболеваний, рассказала стоматолог Елена Мартынова. Эти болезни она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, без полноценной гигиены полости рта бактерии во рту быстро размножаются, а ткани зуба разрушаются. «При распространении бактерий за верхушку корня происходит разрушение костной ткани и возможное развитие гайморита. Также от проблем с зубами могут возникнуть головокружение и боль в ушах», — сказала Мартынова.

Также, продолжила врач, стрептококки — бактерии, которые вызывают кариес зубов, — могут провоцировать частые ангины и отиты. Помимо этого, проникая в кровеносные сосуды, они могут вызвать воспаление внутренней стенки сердечной мышцы, болезни почек, ревматизм, предупредила Мартынова.

Она добавила, что нарушение положения или отсутствие зубов препятствуют качественному пережевыванию пищи. Из-за этого, объяснила стоматолог, со временем развиваются заболевания пищеварительного тракта и печени, гастрит, появляется аллергия.

Ранее врач-онколог и гематолог Дебора Ли предупредила о признаках, сигнализирующих о возможном развитии онкологического заболевания. По ее словам, боль, которая не связана с травмами и усиливается по ночам, может быть симптомом рака.