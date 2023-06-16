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09:45, 16 июня 2023Забота о себе

Онколог назвала сигнализирующие о развитии рака симптомы

Онколог Дебора Ли: усиливающаяся по ночам боль может быть симптомом рака

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Боль, которая не связана с травмами и усиливается по ночам, может быть симптомом рака. Об этом и других признаках, сигнализирующих о возможном развитии онкологического заболевания, предупредила врач-онколог и гематолог Дебора Ли.

Специалистка подчеркнула, что причин возникновения боли по ночам может быть множество и не все они опасные. Она назвала тревожным сигналом болевые ощущения, которые возникают без видимой причины и усиливаются при поптыке заснуть. Ли объяснила, что ночью опухоли растут быстрее и причиняют больше дискомфорта. Кроме того, в горизонтальном положении меняется распределение веса опухоли и окружающих тканей, что также может провоцировать появление мучительных приступов.

Ли отметила, что 38 процентов пациентов с раком испытывают умеренную или сильную боль при попытке заснуть. «Могут быть и другие симптомы, такие как потеря аппетита, потеря веса, недомогание, усталость, вялость, тошнота, рвота или лихорадка», — предупредила онколог.

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Специалистка посоветовала обратиться к врачу и пройти обследование, если тревожные симптомы не исчезают в течение трех недель.

Ранее терапевт предупредила об еще одном симптоме рака. По ее словам, неконтролируемая потеря веса может быть предвестником онкологического заболевания.

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    Екатерина Улитина
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