Врач назвала резкую потерю веса симптомом опасных болезней

Терапевт Елена Тихомирова предупредила, что резкое похудение может быть симптомом рака

Резкое похудение может быть симптомом рака, предупредила терапевт Елена Тихомирова. В беседе с «Известиями» она назвала неконтролируемую потерю веса предвестником и других опасных болезней.

По ее словам, внезапное похудение может сигнализировать о наличии рака, диабета, туберкулеза. Во время развития этих заболеваний в организме происходит активный метаболический процесс, и человек резко теряет вес.

«Резкое снижение массы тела может быть причиной онкологических заболеваний, туберкулеза, сахарного диабета первого типа, тиреотоксикоза и некоторых других», — объяснила Тихомирова.

Врач рекомендовала тем, кто находится в подобном состоянии, незамедлительно обращаться к врачу. Попытка самостоятельно разобраться в состоянии здоровья, по ее словам, может привести к плачевным последствиям.

Ранее онколог Максим Астраханцев назвал способ вовремя выявить агрессивные виды рака. Он посоветовал регулярно проходить диспансеризацию.