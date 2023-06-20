Минобороны доложило об уничтожении радиолокационной станции «Зоопарк»

МО РФ доложило об уничтожении радиолокационной станции «Зоопарк» на купянском направлении

Российским военным удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк» на купянском направлении. Об этом доложили журналистам в Минобороны России (МО РФ) в ходе брифинга во вторник, 20 июня.

В ведомстве добавили, что за сутки на данном направлении также удалось подбить две украинские боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, была уничтожена американская артиллерийская система М777.

Помимо этого, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Ягодное Луганской народной республики была пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп, уточнили в Минобороны.

18 июня российское оборонное ведомство докладывало о пресечении деятельности диверсантов на купянском и краснолиманском направлениях.

Еще раньше Минобороны отчиталось об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении.