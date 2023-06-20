Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 20 июня 2023Россия

Минобороны доложило об уничтожении радиолокационной станции «Зоопарк»

МО РФ доложило об уничтожении радиолокационной станции «Зоопарк» на купянском направлении

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российским военным удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк» на купянском направлении. Об этом доложили журналистам в Минобороны России (МО РФ) в ходе брифинга во вторник, 20 июня.

В ведомстве добавили, что за сутки на данном направлении также удалось подбить две украинские боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, была уничтожена американская артиллерийская система М777.

Помимо этого, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Ягодное Луганской народной республики была пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп, уточнили в Минобороны.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

18 июня российское оборонное ведомство докладывало о пресечении деятельности диверсантов на купянском и краснолиманском направлениях.

Еще раньше Минобороны отчиталось об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму
    Оценены шансы на спасение пропавшего в Атлантике батискафа с туристами
    Более 30 жителей Белгородской области вернули из украинского плена
    В Кремле не подтвердили воссоздание отдельных пограничных войск в России
    ФСБ показала видео допроса задержанной в Саранске за шпионаж украинки
    В Италии признали проблемы с украинским контрнаступлением
    В Москве таксист приставал к спящей 19-летней пассажирке и попал под следствие
    Госдума приняла закон о призыве осужденных на службу по контракту
    В аэропорту Внуково у туриста нашли 500 каратов бриллиантов и изумрудов
    Россия резко нарастила поставки газа в Китай
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.