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13:43, 20 июня 2023Среда обитания

Названы самые популярные у россиян страны для покупки жилья

NF Group: россияне чаще всего покупают жилье за рубежом в Турции, ОАЭ и на Кипре

Фото: Hert Niks / Unsplash

По итогам первой половины 2023 года самой популярной у россиян страной для покупки жилья за рубежом оказалась Турция — на нее пришлось 27 процентов запросов. Такие данные приводит директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина, пишет РБК.

Второе место занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — на эту страну пришлось 22 процента спроса российских покупателей. Замыкает тройку лидеров Кипр с долей обращений в 17 процентов. Среди популярных у российских покупателей жилья стран специалистка также назвала Испанию (11 процентов) и Гренаду (7 процентов). Ларина отметила, что в 2022 году топ-пять стран по этому показателю выглядел так: Турция, ОАЭ, Кипр, Португалия и Греция.

«Сейчас можно наблюдать стабильность: и в 2022 году, и в 2023 году Турция, Эмираты и Кипр выходят на лидирующие позиции по спросу со стороны россиян. На четвертом месте в прошлом году была Португалия, которая сменилась Испанией. Это связано с тем, что Португалия сейчас плохо дает ВНЖ российским покупателям, также есть проблема с открытием счетов. Греция также перестала занимать лидирующие позиции, на смену ей в 2023 году пришла Гренада. Но сейчас иммиграционная программа Гренады тоже недоступна», — пояснила эксперт.

По словам Лариной, 67 процентов россиян рассматривали приобретение зарубежного жилья с перспективой получить ВНЖ или второе гражданство. Наиболее популярными оказались иммиграционные программы Турции, Кипра и Гренады. Другие 16 процентов покупателей выбирают недвижимость ради инвестиций — лидерами в этой категории являются Индонезия, Кипр и Турция.

Около 15 процентов обращений приходится на выбор дома или квартиры для собственного проживания — в таких случаях чаще обращают внимание на Турцию, Кипр и Испанию.

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    Нина Ташевская
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