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14:56, 20 июня 2023Путешествия

Пропавший при спуске к «Титанику» исследователь вышел на связь

Irish Sun: исследователь Рори Голден, пропавший при спуске к «Титанику», вышел на связь

Фото: Reuters

Член экипажа батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам «Титаника», ирландский исследователь Рори Голден вышел на связь в социальных сетях. Об этом пишет газета The Irish Sun.

Голден написал, что с ним все в порядке, и попросил не высказывать предположений, кто находится вместе с ним на борту пропавшего подводного аппарата, поскольку это «нетактично».

Исследователь поблагодарил всех за попытки связаться с ним. Он отметил, что команда батискафа сосредоточена на ожидании спасателей.

Голден призвал «думать» позитивно и заметил, что все, кто находятся на борту судна, настроены так же.

Ранее океанолог Сергей Мухаметов заявил, что спасти экипаж батискафа, пропавшего в Атлантическом океане, будет невозможно, если он сам не всплывет. По его словам, самое сложное в спасательной операции — глубина более 3,5 километра.

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    Варвара Кошечкина
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