Оценены шансы на спасение пропавшего в Атлантике батискафа с туристами

Океанолог: спасти пропавший в Атлантике батискаф будет невозможно, если он сам не всплывет

Спасти экипаж батискафа, пропавшего в Атлантическом океане, будет невозможно, если он сам не всплывет. Шансы на спасение аппарата и находящихся в нем туристов в беседе с РИА Новости оценил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

«Оперативно прийти в этот район и погрузиться на другом батискафе — это нереально, — пояснил эксперт. — Если они сами не всплывут, спасти их уже будет невозможно».

По словам специалиста, если батискаф поднимется ближе к поверхности океана, его увидят патрульные самолеты. Тогда спасатели смогут направить к нему судно и скинуть спасательный набор.

«Самое сложное в этой операции — глубина, — добавил Мухаметов. — Там больше 3,5 километра. На такой глубине, я думаю, уже ничего не получится, спасти никого не удастся, к сожалению». Более того, океанолог подчеркнул, что провести удачную спасательную операцию на такой глубине еще не удавалось никому.

Ранее в июне береговая охрана Бостона сообщила о туристах, которые спустились к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате и исчезли. Позже стало известно, что на борту может находиться британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг.

