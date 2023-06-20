Еще одна дочь Кадырова получила орден Кадырова

Делимханов сообщил, что 20-летняя дочь Кадырова Хутмат получила орден Ахмата Кадырова

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова 20-летняя Хутмат получила орден имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

По его словам, Хутмат Кадырова является всесторонне образованной и эрудированной девушкой, которая «добивается высоких результатов, демонстрируя глубокое понимание ситуации и профессионализм». Делимханов подчеркнул, что эти качества позволили дочери главы Чечни внести весомый вклад в развитие здравоохранения республики.

15 марта сообщалось, что Хутмат Кадырова была назначена куратором в сфере здравоохранения Чечни. Зампредседателя республиканского правительства Адам Алханов заявил, что при ее участии реабилитационная служба в регионе вышла на качественно новый уровень.

Ранее в ноябре 2022 года орденом Кадырова была награждена вторая дочь главы Чечни Хадижат, занимающая пост руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного. По словам министра печати республики Ахмеда Дудаева, она проявила себя как хороший руководитель.