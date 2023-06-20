Хирурги удалили из почки пациента самый большой камень в истории

Daily Mail: в почке 62-летнего бывшего военнослужащего обнаружили камень весом 800 граммов

Хирурги удалили из почки жителя Шри-Ланки камень весом 800 граммов и длиной 13,37 сантиметра. Это самый большой почечный конкремент, который когда-либо фиксировали медики, сообщает Daily Mail.

Бывший военнослужащий, 62-летний Канистуса Кунхе перенес операцию в армейском госпитале в городе Коломбо 1 июня. Проводивший операцию хирург Кугадас Сутаршан отметил, что камень был больше почки пациента — вес конкремента составил 800 граммов, длина — 13,37 сантиметра, а ширина — 10,55 сантиметра. Несмотря на внушительные размеры, по словам врача, камень не мешал работе внутренних органов.

Прежде самым крупным в истории считался конкремент, обнаруженный в почке жителя Пакистана в 2008 году. Вес камня составлял 616 граммов.

Ранее нефролог Ирина Безгина рассказала, что главным признаком камней в почках является сильнейшая боль в районе поясницы. Пациентам с этой болезнью не рекомендовали есть богатые калием фрукты.