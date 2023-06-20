Лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев на видео извинился перед полицией

Музыкант и лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев извинился на видео за то, что показал средний палец полицейскому в Новосибирске из-за отмены концерта по техническим причинам. Соответствующий ролик артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я был очень раздосадован и в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении, чем его оскорбил. Я сожалею о произошедшем, я приношу извинения, вернее, я уже принес извинения этому достойному человеку, но делаю это еще раз публично», — сказал Кортнев.

В феврале 2023 года стало известно о задержании фронтмена группы «Несчастный случай» в Новосибирске. Отдельно отмечалось, что во время разговора музыканта с полицейскими, прибывшими на площадку вместе с пожарными из-за задымления здания, Кортнев показал сотруднику правоохранительных органов неприличный жест. Сам артист заявлял, что не был задержан.