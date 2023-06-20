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13:13, 20 июня 2023Культура

Режиссер Оливер Стоун назвал новый фильм про Джона Уика отвратительным

Variety: режиссер Оливер Стоун назвал новый фильм про Джона Уика отвратительным

Кадр: Фильм «Джон Уик 4»

Американский режиссер Оливер Стоун раскритиковал фильм «Джон Уик 4», назвав его отвратительным. Его цитирует Variety.

Стоун рассказал, что посмотрел новый блокбастер про Джона Уика, когда летел в самолете. «Я думаю, что фильм просто отвратительный. Не знаю, о чем думают люди», — возмутился режиссер.

Он также отметил неправдоподобность картины. «Но [актер Киану Ривз] убивает сколько? Три или четыре сотни людей в одном чертовом фильме. И как ветеран боевых действий я должен сказать, что ни одно из убийств неправдоподобно. Я понимаю, что это кино, но оно стало больше видеоигрой, чем фильмом», — добавил Стоун, подчеркнув, что связь с реальностью в ленте была утеряна.

В апреле сообщалось, что «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли снова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ.

Сюжет четвертой части боевика «Джон Уик» продолжает рассказывать историю киллера, за которым охотятся враги. Съемки ленты режиссера Чада Стэхелски проходили с июня по октябрь 2021 года. «Джон Уик 4» вышел в прокат 24 марта 2023 года.

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    Варвара Кошечкина
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