Variety: режиссер Оливер Стоун назвал новый фильм про Джона Уика отвратительным

Американский режиссер Оливер Стоун раскритиковал фильм «Джон Уик 4», назвав его отвратительным. Его цитирует Variety.

Стоун рассказал, что посмотрел новый блокбастер про Джона Уика, когда летел в самолете. «Я думаю, что фильм просто отвратительный. Не знаю, о чем думают люди», — возмутился режиссер.

Он также отметил неправдоподобность картины. «Но [актер Киану Ривз] убивает сколько? Три или четыре сотни людей в одном чертовом фильме. И как ветеран боевых действий я должен сказать, что ни одно из убийств неправдоподобно. Я понимаю, что это кино, но оно стало больше видеоигрой, чем фильмом», — добавил Стоун, подчеркнув, что связь с реальностью в ленте была утеряна.

В апреле сообщалось, что «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли снова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ.

Сюжет четвертой части боевика «Джон Уик» продолжает рассказывать историю киллера, за которым охотятся враги. Съемки ленты режиссера Чада Стэхелски проходили с июня по октябрь 2021 года. «Джон Уик 4» вышел в прокат 24 марта 2023 года.