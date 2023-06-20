Способность россиян покупать жилье оценили

Экономист Зубец: в России практически не осталось способных приобрести жилье граждан

В России практически не осталось способных приобрести жилье граждан: по всей стране только пять процентов людей могут сделать это сразу и десять процентов — с привлечением ипотеки. Платежеспособность россиян оценил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт считает, что такая ситуация сложилась на фоне экономической неопределенности в стране, а также из-за политики Центробанка (ЦБ), который ужесточает условия займов из-за риска убытков.

«Центральному банку не нравятся игры в ипотеку с нулевой ставкой, которая на самом деле не нулевая, а гораздо выше — просто надбавка спрятана в цене квартиры. Плюс они заинтересовались группами, которые хотят взять ипотеку без первоначального взноса. Понятно, что люди, которые не могут вложить там 10-20-30 процентов от ипотеки сразу, значит, что у них просто может вообще не быть денег. Если они не могут платить, для банка риски», — пояснил Зубец. Экономист добавил, что число людей в России, которые могут взять ипотеку, почти исчерпано.

Ранее ЦБ обеспокоился слишком быстрым ростом выдачи ипотеки в России и приготовился принять новые меры регулирования. По словам главы финансового регулятора Эльвиры Набиуллиной, речь может идти о введении количественных ограничений на выдачу банками рискованной ипотеки.