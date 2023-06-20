Российские войска отбили десять атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны: российские войска отразили десять атак ВСУ на донецком направлении

За минувшие сутки военнослужащие группировки российских войск «Юг» отбили десять атак противника на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки атаки в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики, уточнили в военном ведомстве.

В ходе боев на указанных участках линии боевого соприкосновения украинские войска потеряли до 220 человек личного состава, а также три бронемашины и два артиллерийских орудия, в том числе гаубицы М777 американского производства.

Также Минобороны сообщило об уничтожении радиолокационной станции «Зоопарк» на купянском направлении. В боях на этом направлении участвуют военнослужащие группировки российских войск «Запад».