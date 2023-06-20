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14:17, 20 июня 2023Россия

Российские войска отбили десять атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны: российские войска отразили десять атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За минувшие сутки военнослужащие группировки российских войск «Юг» отбили десять атак противника на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки атаки в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики, уточнили в военном ведомстве.

В ходе боев на указанных участках линии боевого соприкосновения украинские войска потеряли до 220 человек личного состава, а также три бронемашины и два артиллерийских орудия, в том числе гаубицы М777 американского производства.

Также Минобороны сообщило об уничтожении радиолокационной станции «Зоопарк» на купянском направлении. В боях на этом направлении участвуют военнослужащие группировки российских войск «Запад».

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    Алан Босиков
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