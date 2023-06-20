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12:19, 20 июня 2023Экономика

В России раскрыли подробности о новом сборе за использование иностранного ПО

В 2024 году с российских компаний начнут взимать плату за использование зарубежного софта

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Механизм взимания платы за использование российскими компаниями зарубежного софта может начать работать в 2024 году. Подробности о новом сборе раскрыл глава Минцифры Максут Шадаев, его слова приводит Интерфакс.

Законопроект о взимании платы за использование программного обеспечения (ПО) от ушедших из России разработчиков почти готов. По словам Шадаева, разработка нового сбора стала вынужденной мерой, так как пользователи не могут оплачивать лицензии западных разработчиков, и при этом не могут перейти на альтернативу от отечественных компаний.

«Мы считаем, что достаточно обоснованно, что мы освобождаем компанию-пользователя от ответственности, если она перечисляет средства на спецсчет. Таким образом она фактически подтверждает оплату тех лицензионных прав, которые есть у поставщика этого продукта», — объяснил глава Минцифры.

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Идею ввести специальный сбор для компаний, которые используют иностранное ПО внес глава правительства России Михаил Мишустин. Так он предложил мотивировать компании переходить на отечественные решения. Половину от собранных средств можно направлять на грантовую поддержку российских IT-компаний, а оставшиеся средства — для льготного кредитования отрасли, пояснил он.

Российский бизнес уже обращал внимание правительства на невозможность перейти на отечественное ПО в установленный властями срок. Такие темпы грозят миллиардными потерями и энергодефицитом, предупредили представители ТЭК. Также компании выразили беспокойство насчет роста цен на российское ПО, которое не предоставляет сравнимый функционал, но в условиях отсутствия конкуренции сильно дорожает.

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    Вячеслав Агапов
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