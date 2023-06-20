Лавров объяснил нежелание НАТО заморозить конфликт на Украине

Лавров ответил на нежелание НАТО заморозить конфликт на Украине фразой «пусть воюют»

Нежелание Североатлантического альянса заморозить конфликт на Украине, как заявлял его генсек Йенс Столтенберг, объясняется намерением НАТО воевать, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Заявление министра по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пусть воюют. Мы к этому готовы. Мы давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины», — подчеркнул Лавров.

Ранее Столтенберг заявил, что справедливый мир не может включать заморозку конфликта на Украине. Он также выступил против возможности заключения соглашения «на условиях, продиктованных Россией». При этом генсек отметил, что все стороны хотят завершения боевых действий.