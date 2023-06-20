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15:57, 20 июня 2023Мир

Лавров объяснил нежелание НАТО заморозить конфликт на Украине

Лавров ответил на нежелание НАТО заморозить конфликт на Украине фразой «пусть воюют»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Нежелание Североатлантического альянса заморозить конфликт на Украине, как заявлял его генсек Йенс Столтенберг, объясняется намерением НАТО воевать, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Заявление министра по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пусть воюют. Мы к этому готовы. Мы давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины», — подчеркнул Лавров.

Ранее Столтенберг заявил, что справедливый мир не может включать заморозку конфликта на Украине. Он также выступил против возможности заключения соглашения «на условиях, продиктованных Россией». При этом генсек отметил, что все стороны хотят завершения боевых действий.

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    Глеб Бажуткин
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