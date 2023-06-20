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12:30, 20 июня 2023Ценности

Названы сроки возвращения Decathlon в Россию

Mash: магазины бренда Decathlon откроются в России в октябре 2023 года

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon, которая закрыла свои магазины в стране в июне прошлого года, вновь начнет работать в России. Сроки возвращения компании в страну назвали администраторы Telegram-канала Mash.

Выяснилось, что торговые точки Decathlon возобновят деятельность в России в октябре 2023 года. Отмечается, что сначала откроются 30 магазинов под новым названием — среди возможных вариантов числятся «Десятиборье», dec. и «ДК». Среди прочего изменится и ассортимент на полках магазинов. Всего в стране ранее функционировали 90 бутиков бренда.

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В мае сообщалось о возможных покупателях активов Decathlon в России. Турецкая компания FLO Retailing (собственник российского Reebok) и ливанская Azadea Group (владелец комплекса Dubai Mall) вели переговоры о приобретении бизнеса французской сети Decathlon в России.

Decathlon приостановил поставки в Россию, а также работу местных магазинов в конце марта 2022 года. В январе этого года говорилось, что ретейлер собирается продать российский бизнес полностью — стоимость подразделения в России, владеющего 28 объектами, оценивалась в 10-15 миллиардов рублей.

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    Майя Пономаренко
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