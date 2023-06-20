Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:03, 20 июня 2023Наука и техника

В США рассказали о революционном комплексе ПВО из России

Military Watch: комплексы С-300ПМУ произвели революцию в противовоздушной обороне

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

Семейство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, которые эксплуатируют с 1975 года, после появления С-300ПМУ произвело революцию в противовоздушной обороне (ПВО) России и других стран. О возможностях системы рассказали в публикации американского журнала Military Watch.

Отмечается, что изначально С-300 поступили на вооружение в качестве систем средней дальности, которые заменили устаревшие С-75. За ПВО большой дальности отвечали ЗРК С-200 с дальностью поражения до 300 километров.

«Ситуация коренным образом изменилась с принятием на вооружение С-300ПМУ1 в 1992 году, когда он и его преемники получили совершенно новое обозначение SA-20 (по кодификации НАТО), в то время как серия С-300П/ПС получила обозначение SA-10, что отражает принципиально новые возможности», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022

Комплекс получил новые ракеты 48Н6 с дальностью поражения до 150 километров. Эти ракеты в несколько раз меньше боеприпасов С-200, что позволило интегрировать их в мобильную систему. В статье говорится, что результатом стало «революционное повышение живучести» российских ЗРК большой дальности.

В 1997 году представили новую версию ЗРК — С-300ПМУ2 с увеличенной до 195 километров дальностью. Эта система получила возможность поражать тактические баллистические ракеты средней дальности. Дальнейшим развитием линейки стал комплекс С-400, принятый на вооружение в 2007 году.

В апреле военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин сообщил, что ЗРК С-300 не уступают, а во многом даже превосходят западные аналоги.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    Глава ГУР Украины вышел в эфир и прокомментировал слухи о своей смерти
    Коллекция одежды 10-летнего сына Киркорова обошлась в 10 миллионов рублей
    Врачи оценили риски для здоровья из-за перехода на летнее время
    Роспотребнадзор составил топ полезных июньских овощей
    В Подмосковье мужчина избил битой и задушил знакомую
    Меган Маркл нашла нового агента и решила стать самым богатым инфлюэнсером в мире
    На «Кинопоиск» зарегистрировали протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей
    Россияне стали втрое чаще переводить деньги в дружественные страны
    Киевский суд отклонил просьбу защиты смягчить приговор экс-главе «Мотор-Сич»
    В Москве запустили речные электротрамваи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.