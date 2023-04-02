Перечислены преимущества российских ЗРК С-300

Полковник Кошкин: ЗРК С-300 не уступают, а по многим параметрам превосходят аналоги Запада

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 не уступают, а во многом даже превосходят аналоги Запада, сообщил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист перечислил преимущества С-300.

Ранее пилоты американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, патрулирующие воздушное пространство вблизи границ с Россией, рассказали об обманных действиях со стороны комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-300.

Наша система С-300 не уступает, а по многим параметрам превосходит аналоги западных государств Андрей Кошкин военный эксперт, полковник запаса

«Система С-300 — это система противоракетной обороны против самолетов и против крылатых ракет. В зависимости от радара дальность определения цели может варьироваться от 330 до 350 километров. А скорость может доходить до 9 Махов. Это позволяет уничтожать маневрирующие цели на очень большой высоте», — сообщил Кошкин.

Военный эксперт отметил, что сама по себе система полностью подготовлена для участия в боевых действиях, потому что ее возможности сегодня полностью отвечают тем запросам средств ПВО, которые борются против современных боевых моделей в авиации, добавил он.

Сейчас С-300 является весьма востребованным и современным комплексом. Мы понимаем, что у нас есть и С-400, и С-350 «Витязь», и С-500, который уже захватывает космическую сферу, но С-300 остается в строю Андрей Кошкин военный эксперт, полковник запаса

«Все хотят сразу вычислить средства ПВО и определить, где находится установка. Но если профессионально работают специалисты и не выдают сразу свое местонахождение, то во время боевых действий эти установки могут показать весьма эффективную роль в защите от атакующей авиации противника», — заключил Кошкин.

30 марта генерал-лейтенант ВВС США Майкл Шмидт заявил, что только около половины истребителей F-35 из парка Пентагона считаются боеспособными.