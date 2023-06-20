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19:29, 20 июня 2023Из жизни

17-летняя школьница оказалась 28-летней женщиной

The Kansas City Star: 28-летняя женщина в США подделала документы и поступила в школу

Фото: Unseen Studio / Unsplash

Взрослая женщина подделала документы, выдала себя за 17-летнюю девушку и поступила в старшую школу в американском населенном пункте Баутт, штат Луизиана. Об этом пишет The Kansas City Star.

Руководство школы заподозрило, что школьница может быть старше, чем утверждает, и обратилось в правоохранительные органы. Расследование показало, что в действительности ей 28 лет. Чтобы поступить в школу, она воспользовалась поддельным паспортом и свидетельством о рождении.

Женщина и ее 46-летняя мать, проживавшие в одном доме, были арестованы и обвинены в подделке документов. Им грозит штраф величиной до двух тысяч долларов (167,4 тысячи рублей) и лишение свободы на срок до пяти лет.

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В школе числится около 1,4 тысячи учеников с девятого по 12 классы. Учебное заведение планирует усилить меры по проверке подлинности документов при зачислении учащихся.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, которая обманом поступила в среднюю школу по поддельным документам, объяснила свой поступок желанием ощутить чувство безопасности. Она сумела пробыть в школе четыре дня.

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    Алиса Дмитриева
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