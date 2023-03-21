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18:15, 21 марта 2023Из жизни

Притворившаяся подростком и поступившая в школу женщина объяснила свой поступок

NYT: обманом поступившая в школу 29-летняя женщина хотела ощутить чувство безопасности
Hyejeong Shin

Hyejeong Shin. Фото: Rutgers University

Жительница американского города Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, которая обманом поступила в среднюю школу по поддельным документам, объяснила свой поступок желанием ощутить чувство безопасности. Об этом сообщает New York Times.

29-летняя Хечон Шин притворилась подростком и поступила в школу в январе. Самозванка заявила, что ей 15 лет. Она сумела пробыть в школе четыре дня. Все это время женщина активно общалась с одноклассниками и пыталась уговорить их на встречи вне школы. Ее выгнали после того, как представителям органов образования не удалось выяснить личность ее родителей или законного опекуна. Ученики и их родители заподозрили взрослую женщину в желании причинить детям вред, однако полиция не смогла найти доказательств злого умысла. Тем не менее, Шин арестовали за предоставление ложных документов.

В понедельник, 20 марта, адвокаты Шин объяснили ее поведение тем, что она хотела вернуть ощущение безопасности, которое испытывала в подростковом возрасте, учась в американской школе-пансионе. По их словам, женщина нуждалась в этом после недавнего развода и долгого отсутствия в родной Южной Корее, где она не была с 16 лет. Сама обвиняемая также не признает свою вину.

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Шин не является гражданкой США, однако находилась в стране законно. После завершения дела она надеется вернуться в родную страну. В случае признания вины ей грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. При этом адвокаты уведомили судью, что Шин планирует подать заявку на участие в программе, предотвращающей уголовное преследование людей, впервые обвиненных в совершении преступления. Она позволяет избавиться от судимости после прохождения испытательного срока.

Ранее сообщалось, что задержанный полицейскими по подозрению в мошенничестве мужчина в китайском городе Сяогань, провинция Хубэй, три дня прикидывался лежащим в коме и сдался из-за аромата карри из говядины. Блюдо ел полицейский, который находился в одном помещении с ним.

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Алиса Дмитриева
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