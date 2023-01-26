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22:31, 26 января 2023Из жизни

Взрослая женщина прикинулась ученицей и начала ходить в школу

New Brunswick Today: женщина поступила в школу по поддельным документам

Фото: Siora Photography / Unsplash

Взрослая женщина в американском городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, выдала себя за девочку-подростка и несколько дней ходила в школу, куда поступила по поддельным документам. Об этом сообщает New Brunswick Today.

Директриса школы Обри Джонсон сообщила в Совет по образованию, что взрослая женщина прикинулась ученицей и была зачислена по поддельным документам. Она начала ходить в школу и проучилась четыре дня, прежде чем обман раскрылся, и ее выгнали из учебного заведения. «Все соответствующие органы были немедленно уведомлены, и в настоящее время данное лицо арестовано за предоставление ложных документов», — уточнила Джонсон.

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Самозванка заявила, что ей 15 лет, но это вызвало подозрения, так как представителям органов образования не удалось выяснить личность ее родителей или законного опекуна. В последний день учебы в школе, когда ее допрашивали представители руководства заведения, женщина якобы попросила исключить ее из школы. На это ей ответили, что она не может покинуть здание, так как не достигла совершеннолетия. Позже выяснилось, что на самом деле ей 29 лет — почти вдвое больше заявленного возраста. Ее арестовали.

Мотивы женщины неизвестны. Ученики опасаются, что таким образом она пыталась заманить молодых людей в секс-бизнес. Руководство школы порекомендовало ученикам не общаться с ней в дальнейшем.

Совет по образованию на заседании обошел произошедшее стороной и не позволил ученикам и родителям высказать свои опасения по поводу произошедшего.

Ученики подвергли критике директора школы. Они считают, что Джонсон не реагирует на их просьбы. После произошедшего директриса согласилась пересмотреть процедуру зачисления в учебное заведение.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Джорджия арестовали за совращение и изнасилование 13-летней ученицы. Следователи утверждают, что учительница физкультуры неоднократно вступала в сексуальные контакты с девочкой-подростком у нее дома и на территории школы весной 2022 года.

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Алиса Дмитриева
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