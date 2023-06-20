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03:44, 20 июня 2023Наука и техника

Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

РИА Новости: российские самолеты Су-34 получили защиту от РЭБ для применения в зоне СВО

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне специальной военной операции (СВО) защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника, в том числе защиту от комплексов РЭБ иностранного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, российские самолеты работают также в ближней зоне, поэтому являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34 от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства.

Он не уточнил, о каких мерах идет речь, однако отметил, что «они эффективно противодействуют РЭБ противника».

Ранее военкор Александр Коц рассказал о средствах радиоэлектронной борьбы, которые действуют в зоне украинского контрнаступления. По его словам, российское оборудование сильно снижает эффективность иностранных вооружений.

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    Марина Совина
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